NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Miami Heat'i 124-117'lik skorla mağlup etti ve 32. galibiyetini kazandı. Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 3 ribaund ve 1 blokla oynarken, Tyrese Maxey 28 sayı, 11 asist, Joel Embiid de 26 sayı, 11 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 29. yenilgisini alan Miami'de ise Bam Adebayo 29 sayı, Tyler Herro de 25 sayı kaydetti.
Houston'dan üst üste 3. galibiyet
Houston Rockets konuk olduğu Orlando Magic'i 113-108'lik skorla yenerek üst üste 3, toplamda 37. galibiyetini elde etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 1 blokla katkı verirken, Kevin Durant de 40 sayıyla müsabakayı tamamladı. Ligdeki 27. mağlubiyetini alan Orlando'da ise Desmond Bane 30 sayı, Paolo Banchero da 19 sayıyla oynadı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Philadelphia 76ers: 124 - Miami Heat: 117
Indiana Pacers: 109 - Charlotte Hornets: 133
Orlando Magic: 108 - Houston Rockets: 113
Brooklyn Nets: 110 - San Antonio Spurs: 126
Atlanta Hawks: 126 - Washington Wizards: 96
Chicago Bulls: 112 - Portland Trail Blazers: 121
Dallas Mavericks: 121 - Sacramento Kings: 130
Phoenix Suns: 113 - Los Angeles Lakers: 110
Utah Jazz: 118 - New Orleans Pelicans: 129
Los Angeles Clippers: 88 - Minnesota Timberwolves: 94
Alperen Şengün'den, Orlando Magic potasına 16 sayı
NBA'de Houston Rockets deplasmanda Orlando Magic'i 113-108 mağlup ederken, milli basketbolcu Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynadı.
NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Miami Heat'i 124-117'lik skorla mağlup etti ve 32. galibiyetini kazandı. Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 3 ribaund ve 1 blokla oynarken, Tyrese Maxey 28 sayı, 11 asist, Joel Embiid de 26 sayı, 11 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 29. yenilgisini alan Miami'de ise Bam Adebayo 29 sayı, Tyler Herro de 25 sayı kaydetti.