Fenerbahçe Beko, evinde Partizan'ı mağlup etti!

EuroLeague'in 29. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 81-78 mağlup etti.

EuroLeague'in 29. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Partizan karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 81-78 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, EuroLeague'de üst üste 8, toplamda 21. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Partizan ise 20. mağlubiyetini aldı ve 19. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de gelecek hafta evinde Monaco'yu ağırlayacak.

SET SONUÇLARI

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe 20-20 Partizan

İkinci çeyrek sonucu: Fenerbahçe 35-39 Partizan

Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe 57-56 Partizan

