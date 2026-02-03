Anadolu Efes - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 26. Hafta

EuroLeague'in 26. haftasında Anadolu Efes, sahasında Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Play-off umutlarını canlı tutmak isteyen lacivert-beyazlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak kritik bir galibiyet hedefliyor. Basketbolseverler ise Anadolu Efes - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç öncesi detaylar merak ediliyor.

ANADOLU EFES-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes 26. hafta maçında 3 Şubat 2026, Salı günü Valencia Basket'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, S Sport ile S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 901. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 901. kez parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 900 maçta 500 galibiyet ve 400 mağlubiyet aldı. Temsilcimizin Avrupa genelindeki galibiyet yüzdesi %55,6 olarak dikkat çekiyor.

EUROLEAGUE PERFORMANSI

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de bu maçla birlikte 653. karşılaşmasına çıkacak. EuroLeague tarihinde oynadığı 652 maçta 343 galibiyet ve 309 yenilgi yaşayan Efes, organizasyondaki galibiyet oranını %52,6 seviyesinde tutuyor.

ANADOLU EFES - VALENCIA REKABETİ

Anadolu Efes ile Valencia Basket, Avrupa kupalarında bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların tamamı EuroLeague kapsamında oynanırken, temsilcimiz bu karşılaşmalarda 6 galibiyet alırken 8 kez sahadan mağlup ayrıldı.

İLK MAÇIN SONUCU

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Valencia'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 94-82'lik skorla kazandı. Anadolu Efes, bu kez sahasında rövanşı almayı hedefliyor.

SON HAFTA SONUÇLARI VE GÜNCEL DURUM

EuroLeague'in 25. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 79-62 mağlup oldu. Valencia Basket ise sahasında Maccabi Rapyd Tel Aviv'i 94-83 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. 25. Hafta sonunda Anadolu Efes 6 galibiyet, 19 mağlubiyetle 19. sırada yer alırken, Valencia Basket 16 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.