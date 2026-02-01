Shaquille O'Neal ile Alperen Şengün arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan diyaloğu! "Geçen hafta bir kahramanın yanındaydım"

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün ile NBA efsanesi Shaquille O'Neal arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile basketbol oynayan Shaq, televizyon programına konuk olarak katılan Alperen'e "Geçen hafta Türkiye’de bir kahramanın yanındaydım." dedi.

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, ESPN'de yayınlanan bir programa konuk oldu. NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın da yer aldığı programda dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.

Shaquille O'Neal, geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de basketbol oynamıştı. Bu konu üzerine ikili arasında bir konuşma yaşandı.

Shaq, Alperen'e "Selamünaleyküm kardeşim, geçen hafta Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım." dedi.

Alperen Şengün ise "Aleykümselam, evet gördüm." ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR