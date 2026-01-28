Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 önde kapatan konuk ekip, soyunma odasına da 42-39 üstün girdi.
İkinci yarıya da Aris etkili başladı ve final periyoduna 64-56 önde gitti.
Son çeyrekte 6 dakika 55 saniye kala 14 sayı (72-58) geriye düşen Bahçeşehir Koleji, toparlandı ve oyuna ortak oldu. Ev sahibi takım, Malachi Flynn'in son saniyede kaydettiği turnikeyle mücadeleyi 81-79 kazandı.
Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla organizasyondaki 11. galibiyetini elde etti. Aris ise 9. yenilgisini yaşadı.
1. Periyot: 19-23
Devre: 39-42
3. Periyot: 56-64