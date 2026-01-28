Basketbolda BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Aris'i 81-79 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 önde kapatan konuk ekip, soyunma odasına da 42-39 üstün girdi.

İkinci yarıya da Aris etkili başladı ve final periyoduna 64-56 önde gitti.

Son çeyrekte 6 dakika 55 saniye kala 14 sayı (72-58) geriye düşen Bahçeşehir Koleji, toparlandı ve oyuna ortak oldu. Ev sahibi takım, Malachi Flynn'in son saniyede kaydettiği turnikeyle mücadeleyi 81-79 kazandı.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla organizasyondaki 11. galibiyetini elde etti. Aris ise 9. yenilgisini yaşadı.

1. Periyot: 19-23

Devre: 39-42

3. Periyot: 56-64