2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Japonya'yı 75-67 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.
Japonya: Norika Konno, Stephanie Mawuli 3, Maki Kakada 9, Ramu Tokashiki 7, Rui Machida 5, Azusa Asahina, Mai Yamamoto 18, Kokoro Tanaka 6, Aika Hirashita 5, Minami Yabu, Yuki Kiyazawa 11, Nanako Todo 3
Türkiye: Sevgi Uzun 17, Olcay Çakır 8, Göksen Fıtık 3, Ayşe Cora Yamaner 7, Alperi Onar 7, Elif Bayram, Zeynep Gül, Derin Erdoğan 2, Sinem Ataş, Kennedy Burke 25, Melek Uzunoğlu, Esra Ural Topuz 6
1. Periyot: 20-16
Devre: 41-35
3. Periyot: 54-55
Yayın Tarihi: 15.03.2026 - 00:07
