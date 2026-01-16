Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol ekibi Valencia Basket'i ağırlıyor. Ligde 13 galibiyet 7 mağlubiyetle 5. sırada bulunan sarı-lacivertliler, 14 galibiyetle 3. sıraya yerleşen Valencia karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Kazanılacak maç hem sıralamada yükselme hem de play-off'ta ev sahibi avantajı için büyük önem taşıyor. Maçın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Euroleague'de, normal sezonun en kritik haftalarından birine girilirken temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde taraftar desteğiyle bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Kritik 22. hafta mücadelesinde sarı-lacivertliler, ligin en formda ekiplerinden biri olan ve puan cetvelinin üçüncü basamağında yer alan Valencia Basket ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Fenerbahçe Beko 16-18 Valencia (İlk çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO-VALENCIA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Valencia Basket maçı 16 Ocak Cuma günü saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-VALENCIA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'nin 22. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Valencia Basket maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.