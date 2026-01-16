Fenerbahçe'den anlamlı karar! Yeni transferlerin maaşları...
Fenerbahçe, bundan böyle gerçekleştirilecek futbolcu transferlerinde futbolcu maaşlarının %1'inin, dezavantajlı çocukların gelişimi ve eğitimine ayrılacağını ve bu maaş paylaşımını kabul etmeyen futbolcularla transfer görüşmelerinin ilerletilmeyeceğini resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile açıkladı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.01.2026 - 16:34
Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden yaptığı duyuru ile takdir topladı. Sarı-lacivertli kulüp, bundan böyle gerçekleştirilecek futbolcu transferlerinde futbolcu maaşlarının %1'inin dezavantajlı çocukların gelişimi ve eğitimine ayrılacağını ve bu maaş paylaşımını kabul etmeyen futbolcularla transfer görüşmelerinin ilerletilmeyeceğini açıkladı.
İŞTE F.BAHÇE'NİN DUYURUSU