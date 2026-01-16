Fenerbahçe'den anlamlı karar! Yeni transferlerin maaşları...

Fenerbahçe, bundan böyle gerçekleştirilecek futbolcu transferlerinde futbolcu maaşlarının %1'inin, dezavantajlı çocukların gelişimi ve eğitimine ayrılacağını ve bu maaş paylaşımını kabul etmeyen futbolcularla transfer görüşmelerinin ilerletilmeyeceğini resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile açıkladı.