Portekiz Ligi takımlarından Braga, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı kadrosuna katıyor. Beşiktaş ile Braga'nın bu transferi noktalamak için anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

Mert Günok, Paulista, Jurasek, Svensson'un ardından Demir Ege ile de yollar ayrılıyor. TRT Spor'un haberine göre, genç oyuncunun yeni durağı Portekiz olacak.

Portekiz ekibi Braga, Demir Ege Tıknaz'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş ile Braga'nın bu transferi noktalamak için anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.