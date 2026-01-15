Anadolu Efes-Baskonia maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

EuroLeague’in 22. haftasında gözler, Anadolu Efes ile Baskonia arasında oynanacak zorlu karşılaşmaya çevriliyor. Sezon boyunca istediği sonuçları alamayan temsilcimiz, kendi sahasında oynayacağı bu mücadeleyi bir dönüm noktası olarak görüyor. Geride kalan 21 haftada 15 kez parkeden mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, 18. sıradaki konumunu geride bırakıp yeniden yükselişe geçmek istiyor. Peki, Anadolu Efes-Baskonia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

ANADOLU EFES-BASKONIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 22. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Baskonia maçı 15 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES-BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes-Baskonia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES İSTATİSTİKLERİ

Avrupa Ligi'nde son 5 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, Baskonia'ya üstünlük kurarak kötü gidişe son vermeye çalışacak. Geride kalan 21 haftada 6 galibiyet, 15 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, averajla 18. sırada yer aldı. Organizasyondaki 21 karşılaşmanın 7'sini kazanan, 14'ünü kaybeden Baskonia ise haftaya averajla 16. basamakta girdi.

ANADOLU EFES İLE BASKONIA ARASINDA 31. RANDEVU

Anadolu Efes ile Baskonia, Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2003-04 sezonundan bu yana 30 mücadelenin 16'sını lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise İspanya ekibi kazandı. Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında İspanya'da oynanan mücadelede Baskonia'ya 86-75 mağlup olmuştu.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 897. MAÇI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 897. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 896 karşılaşmada 500 galibiyet, 396 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 649. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 648 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 305'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.