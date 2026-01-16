Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ı sakatlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı. (GS spor haberi)

Galatasaray Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ı sağlık durumularına ilişkin bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılılar, Singo'nun sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştığını, Sara'nın sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiğini, Arda'nın ise sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Wilfried Singo, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştı.

Son oynanan Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkiklerinde sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Arda Ünyay'ın tedavisine başlanmıştır.

Fethiyespor maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hisseden Gabriel Sara'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkiklerinde sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.