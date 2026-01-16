Benfica'dan Beşiktaş'a flaş Rafa Silva teklifi!

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nın, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva için resmi teklif yaptığı öğrenildi. Kartal'ın gelen bu teklifi reddettiği ve Benfica'nın yeni bir teklif aşamasında olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlıların bir süredir sorun yaşadığı Portekizli futbolcu Rafa Silva için kulübe resmi teklif geldi. Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nın, yıldız oyuncu için Kartal'a teklif yaptığı öğrenildi.

Benfica'nın, Rafa Silva için 6 milyon Euro'luk bonservis teklifi yaptığı ancak bu teklifin reddedildiği belirtildi. Portekiz temsilcisinin yeni bir teklife hazırlandığı ve Beşiktaş'ın 7-8 milyon Euro civarında bir rakamı kabul edebileceği kaydedildi.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile ilgili olarak son yaptığı açıklamada, "Benfica'ya isteğimizi ilettik. O mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider, Benfica'da oynar. O çizgiye gelmedikten sonra burada kalır. Bizim için de maaşına ödeyeceğimiz para önemli değil. Burada kalır, Beşiktaş futbolcusu olarak hayatına devam eder" ifadelerini kullanmıştı.