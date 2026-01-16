Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte düzenlenen sponsorluk toplantısında açıklamalarda bulundu. Adalı takımda adı ayrılık ile anılan isimlerle ilgili konuştu. Demir Ege Tıknaz'a teklif geldiğini açıklayan Adalı, "Teklif yapan kulüple görüşürüyoruz. Kendisi de gitmek istiyor." dedi.

"TAMMY ABRAHAM'IN KALMASINI İSTİYORUZ"

Öte yandan Tammy Abraham ve Aston Villa iddiaları hakkında konuşan Adalı, "Abraham için Aston Villa'dan resmi sayılabilecek bir teklif geldi, İngiltere'den başka bir teklif daha geldi, şu anlık satmak gibi bir planımız yok. Teknik kadronun Aston Villa'dan istediği futbolcular var, bunu da biz onlara ilettik." ifadeleri ile İngiliz futbolcunun takımda kalmasından yana olduklarını açıkladı.

"RAFA SILVA DA GİDECEKLER LİSTESİNDE"

Takımda en merak edilen isimlerden biri olan Rafa Silva ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı başkan, "Her ne kadar çok konuşmak istemesem de Rafa Silva gidecekler listesinde." sözleri ile kulübün Portekizli yıldız ile ilgili düğüm olan süreçte karşısındaki duruşunu duyurdu.

Öte yandan Benfica'nın Rafa için temaslarına ilişkin konuşan Adalı, "Benfica, Rafa Silva ile ilgili bir girişimde bulunmuştu. İstediğimiz şekilde bir teklif gelirse Rafa gider, Benfica'da oynar ama o çizgiye gelmedikten sonra Rafa burada kalır. Bizim için de çok önemli değil, Rafa'nın maaşı ödeyeceğimiz para. Kalır ve Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder." dedi.