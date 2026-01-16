Galatasaray-Gaziantep FK maçı bu akşam mı, saat kaçta, hangi kanalda?

İlk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray, sezonun ikinci devresine galibiyetle başlamak isterken, Gaziantep FK ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmayı hedefliyor. Mücadele öncesi muhtemel 11’ler de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Süper Lig 18. hafta Galatasaray–Gaziantep FK maçına dair yayın bilgileri ve detaylar…

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı, 17 Ocak günü oynanacak iki maçla start alıyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarından birinde Galatasaray, taraftarı önünde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya da hızlı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Türkiye Kupası'nda aldığı galibiyetin ardından lig maçına moralli çıkan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da oynanacak Atletico Madrid karşılaşması öncesi de ritmini korumak istiyor. Peki, Galatasaray-Gaziantep FK maçı bu akşam mı, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Süper Lig 18. hafta maçına dair tüm merak edilenler…

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Gaziantep FK maçı 17 Ocak Cumartesi saat 20:00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren, Lemina, Sara, Sane, Barış, Yunus, İcardi

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Arda, Nazım, Ogün, Kabadayı, Gassama, Camara, Perez, Bayo, Maxim

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Galatasaray, son yıllarda Süper Lig'de yükselttiği performans grafiğini daha ileri taşıyarak kulüp tarihine bir başarı daha eklemeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son üç sezonda şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, daha önce 1996-1997 ile 1999-2000 yılları arasında elde ettikleri başarıyı tekrarlayarak üst üste dördüncü lig şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan Galatasaray, ligdeki ilk 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Sonbaharın son haftalarında yaşanan iki beraberlik ve bir mağlubiyetle birlikte tempo düşse de sarı-kırmızılı ekip, güçlü bir reaksiyon vererek 2025 yılını üst üste üç lig galibiyetiyle lider tamamladı.

İstatistiklere bakıldığında Galatasaray, Fenerbahçe ile birlikte 39 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Savunma performansında ise sadece Göztepe'nin gerisinde kalan sarı-kırmızılılar, hem hücum hem de savunma açısından ligin en dengeli ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olunması, camiada hayal kırıklığı yaratsa da, bu sonuç Okan Buruk ve ekibinin motivasyonunu artırmış durumda. Galatasaray, 2026 yılına iki Süper Kupa karşılaşması ve Fethiyespor deplasmanında alınan 2-1'lik Türkiye Kupası galibiyetiyle yoğun bir başlangıç yaptı. Bu karşılaşmalar, ligde yeniden ritim yakalama adına önemli bir hazırlık süreci sundu.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'ya karşı son yıllarda ciddi bir üstünlük kurmuş durumda. Galatasaray, rakibiyle oynadığı son yedi resmi maçın tamamını kazandı. Bu galibiyetler arasında, sezonun ilk yarısında Ağustos ayında alınan 3-0'lık net skor da yer alıyor. Ayrıca Cimbom, Gaziantep ile oynadığı son iki maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Öte yandan Gaziantep FK, 2025 yılını dalgalı bir performansla kapattıktan sonra İstanbul deplasmanına istikrar arayışıyla çıkıyor. Şahinler, devre arasına girerken oynadığı son dört lig maçında galibiyet alamadı; bu süreçte üç mağlubiyet yaşadı. Yaşanan kötü sonuçlar, teknik direktör Burak Yılmaz'ın kısa süreli ayrılığı ve ardından yeniden göreve getirilmesiyle sonuçlanan bir teknik adam krizine yol açtı.

Bu süreçte Gaziantep FK'nın performansı daha da gerilerken, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda ağır yenilgiler alındı. Kırmızı-siyahlılar, Çaykur Rizespor'a 5-2 ve İstanbul Başakşehir'e 5-1 mağlup olarak savunma zaaflarıyla dikkat çekti. Bu tablo, Ağustos ile Ekim ayları arasında yakaladıkları 7 maçlık yenilmezlik serisi (5 galibiyet, 2 beraberlik) ile büyük bir tezat oluşturdu.

Ligde 23 puanla 9. sırada yer alan Gaziantep FK, yeni yıla Kocaelispor karşısında alınan 1-0'lık Türkiye Kupası galibiyetiyle moralli başlasa da, Rams Park'ta oynanacak Galatasaray karşılaşması sezonun en zorlu sınavlarından biri olacak. Gaziantep FK, bugüne kadar Rams Park'ta hiç galibiyet elde edemedi; yedi ziyaretin beşinden mağlubiyetle ayrıldı ve son beş deplasman maçının tamamında en az iki gol yedi.