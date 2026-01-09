Olimpia Milano-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de zor günler geçiren Anadolu Efes, Allian Cloud'da Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Üst üste 4 mağlubiyet alan ve 18. sıraya kadar gerileyen lacivert-beyazlılar için bu maç adeta çıkış fırsatı niteliğinde. 11. sırada bulunan İtalyan ekibini mağlup etmek isteyen Efes, hem morali yükseltmek hem de alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgileri ve başlama saati basketbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Olimpia Milano-Anadolu Efes maçının tüm detayları....