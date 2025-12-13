Koç Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes'te yeni başantrenör belli oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda İspanyol antrenör Pablo Laso ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Anadolu Efes'in paylaşımında, "Antrenörlük kariyeri boyunca iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026 - 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık." denildi.