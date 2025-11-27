Türkiye-Bosna Hersek | FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri (CANLI İZLE)

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında Bosna Hersek'i ağırlıyor. Aynı zamanda iki ekibin karşı karşıya geldiği ilk resmi müsabaka olan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte ayrıntılar...