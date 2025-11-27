CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Ferencvaros maçı detayları! Fenerbahçe-Ferencvaros maçı detayları! 16:31
F.Bahçe'nin 2 yldızına Süper Lig'den talip! F.Bahçe'nin 2 yldızına Süper Lig'den talip! 16:30
Beşiktaş, F. Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, F. Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü 16:14
Fenerbahçe'ye dev piyango! Fenerbahçe'ye dev piyango! 15:58
G.Saray'dan stoper atağı! G.Saray'dan stoper atağı! 15:01
Amrabat Fenerbahçe'ye dönecek mi? Amrabat Fenerbahçe'ye dönecek mi? 14:20
Daha Eski
Folcarelli Trabzonspor tarihine geçmek istiyor Folcarelli Trabzonspor tarihine geçmek istiyor 12:19
Dursun Özbek'ten flaş Ederson yorumu! Dursun Özbek'ten flaş Ederson yorumu! 12:08
Dev derbinin hakemi açıklandı! Dev derbinin hakemi açıklandı! 11:59
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den bir rekor daha! Trabzonspor'da Fatih Tekke'den bir rekor daha! 11:28
Victor Osimhen F.Bahçe derbisinde forma giyecek mi? Victor Osimhen F.Bahçe derbisinde forma giyecek mi? 11:28
Dursun Özbek'ten flaş derbi yorumu! Dursun Özbek'ten flaş derbi yorumu! 11:26
Partizan Obradovic'in istifasını kabul etmedi!
Anadolu Efes'te Kokoskov dönemi sona erdi!
Çılgın Sayısal Loto 26 Kasım sonuçları!
🧘🏻‍♀️Yoganın sindirime olan etkileri