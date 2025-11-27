Partizan Obradovic'in istifasını kabul etmedi!

Avrupa basketbolunun efsane isimleri arasında yer alan ve kariyerinde bir dönem Fenerbahçe Beko'yu da çalıştıran koç Zeljko Obradovic'in Partizan'daki görevinden istifa edildiği öğrenilmişti. Sırp ekibinin resmi web sitesinden yapılan açıklamada Partizan Yönetim Kurulu'nun, oy birliğiyle Zeljko Obradovic'in istifasını kabul etmediği duyuruldu. Yönetimin Obradovic'in başantrenör olarak kalmasını ve siyah-beyazlıların sonuçlarında iyileşme sağlayacak gerekli adımları atmasını istediği, bu kararın ardından, kulübün Obradovic ile iletişime geçerek istifasını yeniden değerlendirmesini, bu kararından vazgeçmesini ve çalışmaya devam etmesini talep ettiği açıklandı.