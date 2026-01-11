Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler, ezeli rakibini 86-66 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götüren takım oldu.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır Turgut 4, Gabrielle Williams 5, Alperi Onar 10, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert 2, Tuana Vural 13, Teaira Mccovan 14, Tilbe Şenyürek 15, Kayla McBride 21, Julie Allemand 22, Meltem Avcı Yılmaz 33
Başantrenör: Miguel Mendez
Galatasaray: Kamiah Smalls 0, Elizabeth Williams 1, Teja Oblak 3, Sude Yılmaz 5, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 7, Ayşe Cora Yamaner 8, Derin Erdoğan 11, Zeynep Şevval Gül 12, Elif Bayram 17, Awak Kuier 34
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
1. Periyot: 21-16 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 47- 35 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 63-55 (Fenerbahçe lehine)