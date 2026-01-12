NBA'de Houston Rockets, sakatlığı nedeniyle 3 maçtır formasından uzak kalan milli yıldız Alperen Şengün'ün parkeye döndüğü gecede Sacramento Kings ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Golden 1 Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 111-98'lik skorla kazandı.
Sakatlık sonrası ilk maçına çıkan Alperen Şengün, 35 dakika süre aldığı karşılaşmada 19 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi. Houston'da Amen Thompson 31 sayıyla maçın en skoreri olurken, Sacramento'da DeMar DeRozan 22 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.