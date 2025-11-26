Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç günü belli olacak.
Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç günü belli olacak.
Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.