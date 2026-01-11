Basketbol Süper Ligi'nde liderliğini sürdüren Beşiktaş GAİN, ABD'li guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada,
"Beşiktaş GAİN Takımımız, Matt Thomas ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, ABD'li skorer guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattı.
Kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos ve Alba Berlin formaları giyen Matt Thomas son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Granada forması giydi.
Matt Thomas'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı
Resmi Açıklama I Matt Thomas— Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) January 11, 2026
