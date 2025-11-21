Partizan - Fenerbahçe Beko maçını takip etmek için tıklayın!
Basketbolseverlerin merakla beklediği Partizan-Fenerbahçe Beko karşılaşması EuroLeague sahnesinde oynanıyor. EuroLeague'de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılan temsilcimiz, serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan ise evinde galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Partizan-Fenerbahçe Beko karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ÇEYREK SKORLARI
İLK ÇEYREK: PARTIZAN - FENERBAHÇE BEKO (Haberimiz güncellenmektedir)
PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
21 Kasım Cuma günü (bugün) Belgrade Arena'da oynanıyor.
PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele TSİ 22.30'da başladı.
🏀 Maç günü!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 21, 2025
🏆 @EuroLeague 12. Hafta
🆚 Partizan
🕙 22.30
📍 Belgrade Arena
🔗 Maç raporu: https://t.co/n1naWZxW3X
🎙️ Maç önü görüşleri: https://t.co/gqEV3zKIfU
📺 @ssporttr
📲 #YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/VJokAbQcch
PARTIZAN - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Partizan - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
BASKETBOL AVRUPA LİGİ'NDE 12. HAFTA BUGÜNKÜ MAÇLAR
21 Kasım Cuma:
22.15 Olympiacos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa)
22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Maccabi Rapyd (İsrail)
22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko
22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Valencia Basket (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
