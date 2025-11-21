EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a konuk oluyor. EuroLeague'de üst üste 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu mücadelede serisini sürdürmeyi hedefliyor. Partizan-Fenerbahçe Beko karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Partizan - Fenerbahçe Beko maçını takip etmek için tıklayın!

Basketbolseverlerin merakla beklediği Partizan-Fenerbahçe Beko karşılaşması EuroLeague sahnesinde oynanıyor. EuroLeague'de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılan temsilcimiz, serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan ise evinde galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Partizan-Fenerbahçe Beko karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇEYREK SKORLARI

İLK ÇEYREK: PARTIZAN - FENERBAHÇE BEKO (Haberimiz güncellenmektedir)

PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

21 Kasım Cuma günü (bugün) Belgrade Arena'da oynanıyor.

PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?



Mücadele TSİ 22.30'da başladı.

PARTIZAN - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Partizan - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

BASKETBOL AVRUPA LİGİ'NDE 12. HAFTA BUGÜNKÜ MAÇLAR

21 Kasım Cuma:



22.15 Olympiacos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa)



22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Maccabi Rapyd (İsrail)



22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko



22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)



23.00 Valencia Basket (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

