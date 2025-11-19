EuroCup B Grubu 8'inci hafta maçında Türk Telekom, sahasında ağırladığı Beşiktaş GAİN'e 93-84 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş GAİN, 6 galibiyete ulaşırken Türk Telekom, 3'üncü mağlubiyetini yaşadı. Maçın en skorer ismi ise konuk ekipte 20 sayı kaydeden Devon Dotson oldu.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Steve Bittner, Nick Van Den Broeck

TÜRK TELEKOM: Devoe 5, Berkan Durmaz 2, Alexander 15, Ata Kahraman, Usher 13, Smith 15, Trifunovic 4, Simonovic 9, Doğuş Özdemiroğlu 10, Bankston 10, Yavuz Gültekin 1

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 18, Dotson 20, Kamagate 10, Berk Uğurlu 12, Yiğit Arslan 3, Morgan 2, Lemar 15, A. Brown 4, V. Brown 3, Zizic 6

1'İNCİ PERİYOT: 20-29

DEVRE: 39-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-71