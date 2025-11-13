Houston Rockets, NBA normal sezonunda Washington Wizards'ı konuk ettiği mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Tempoyu kontrol eden ev sahibi ekip, hücumdaki akıcılığını tüm maça yayarak sahadan 135-112'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Rockets, sezonun 10. maçında 7. galibiyetini elde etti ve çıkışını sürdürdü.

Rockets'ta Milli yıldızımız Alperen Şengün sahada kaldığı 27 dakikada etkili bir performans ortaya koydu. Milli pivot, 16 sayı – 13 ribaund – 6 asistle oynayarak pota altındaki hakimiyetini yine gösterdi.