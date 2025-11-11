EuroLeague’de 10. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor. EuroLeague puan sıralamasında üst sıraları hedefleyen lacivert-beyazlılar, zorlu İtalya deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Virtus Bologna-Anadolu Efes karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague 2025 sezonu 10. hafta karşılaşmasında Virtus Bologna, sahasında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki Anadolu Efes, mağlubiyet serisini sona erdirmek istiyor. Basketbolseverler, "Virtus Bologna Anadolu Efes maçı canlı izle" aramalarıyla bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Anadolu Efes, deplasmanda kazanarak hem moral bulmak hem de puan tablosunda üst sıralara yükselmek istiyor. Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı nasıl izlenir? Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'in 10. haftasındaki bu karşılaşma, yüksek tempolu oyunuyla nefes kesen bir mücadeleye sahne oluyor. Peki, Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 11 Kasım 2025 Salı günü TSİ 22.30'da başladı.

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ÇEYREK SKORLARI

İlk çeyrek: Virtus Bologna 28-24 Anadolu Efes

2. çeyrek: Virtus ologna 48-45 Anadolu Efes

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6