TFF'nin başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, suç duyurusunda bulunmak için avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi ve orada açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyuncular arasında Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu da yer alıyor. 24 yaşındaki kaleci, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, bahis oynamadığını aktarmıştı.

Siyah-beyazlı futbolcu, bugün de öğlen saatlerinde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Ersin Destanoğlu, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Milli ara nedeniyle verilen izinden dolayı yurt dışındaydım. Haber verilince hemen geldim. Üzgün değilim, çok sinirliyim. Üzülecek bir şeyim yok. Kendimi biliyorum, vicdanım çok rahat.

Kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış. Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp ismimizi lekeleme çabasına girişilmiş. Ben böyle düşünüyorum.

Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmaz. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Bunları böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek durumuna düşürmeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Vicdanım rahat.