Mehmed: Fetihler Sultanı, 58. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Osmanlı'nın fetihleri ve saray entrikaları merakla takip edilecek. Diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler için TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı 58. Bölüm izle seçeneği sunuluyor. Resmi TRT 1 web sitesi ve mobil uygulama üzerinden yeni bölüm HD ve tek parça olarak izlenebilir. Ayrıca fragmanlar ve önceki bölüm özetleri ile dizinin dramatik akışı hakkında bilgi alabilirsiniz.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 58. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Sultan Mehmed, İsfendiyaroğlu seferinden zaferle döner. Yeni fethedilen topraklarda adaletin ve düzenin sağlanması için harekete geçer. Artık sıradaki hedef bellidir: Pontus İmparatorluğu. Trabzon ve çevresi, Osmanlı'nın Karadeniz'deki hâkimiyetini tamamlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Divan-ı Hümayun'da yapılan toplantıda Sultan Mehmed, Pontus üzerine büyük bir sefer düzenlenmesini emreder. Ancak bu yol kolay değildir. Ordunun önünde sarp dağlar, zorlu geçitler ve "Alamut'tan bile güçlü" denilen Yılanlı Kale vardır. Mehmed, kara ve denizden ilerleyecek iki cepheli bir plan kurar. Bali Bey akıncı kuvvetlerinin başında kaleye yönelirken, Bahadır Paşa komutasındaki donanma Karadeniz'den Pontus surlarını topa tutacaktır.

Ancak savaş meydanında olduğu kadar saray içinde de çetin bir mücadele yaşanır. Sultan'a yakın isimler arasındaki güven sarsılmaya başlar. Vlad, görünürde Mehmed'in yanında olsa da, gizli hesaplar peşindedir. Zeynel, bu ihanetin izini sürerken kendini sonu bilinmeyen bir oyunun içinde bulur. Kurtçu Doğan ise hem kardeşinin hem de dostunun akıbetiyle yüzleşmek zorundadır.

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tam her şey açığa çıkacak gibiyken, Vlad Pontus'tan büyük bir zaferle döner. Getirdiği kutsal emanet ve kurtardığı esir, Mehmed'in gözünde onu yeniden "kardeş" mertebesine taşır. Kurtçu susar, ama hakikat sessizliğin ardında yankılanmayı sürdürür.

Bu sırada Konstantiniyye'de, Şehzade Beyazıd kendi vicdanıyla yüzleşmektedir. Gülperi'nin babası Kasım Bey'in emriyle kendisini öldürme planı açığa çıkar, fakat Beyazıd intikam yerine merhameti seçer.

Sultan Mehmed, devletin bekası için İsfendiyaroğlu üzerine sefer emrini verir. Fakat Pontus İmparatoru Komnenos, Osmanlı ordusuna arkadan saldırması için Draven'i harekete geçirir.

Kılıç kında, hüküm dilde; seferin sırrı Sultan'ın sükûtundadır. O sükût ki nice fırtınayı susturur, nice devri yeniden başlatır. Ve Sultan, kararıyla tarihin kapısını bir kez daha aralar.

