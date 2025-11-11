EuroLeagu'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Rapyd Tel Aviv karşısında evinde oynaması gereken karşılaşmayı güvenlik önlemleri sebebiyle Almanya'da oynarken, sarı-lacivertli taraftarlar Filistin'i unutmadı. Fenerbahçeli taraftarlar Filistin bayrakları açarken, bazıları ise Filistin forması ile tribündeki yerlerini aldı.
🇵🇸 Fenerbahçe Beko'nun, Almanya'da İsrail ekibi Maccabi Rapyd ile karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçeli taraftarlar Filistin bayrakları açtı. 👕 Bazı taraftarlar Filistin forması giydi. pic.twitter.com/JL9XP2euAr— AA SPOR (@aa_spor) November 11, 2025