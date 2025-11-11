11 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto kazandıran numaralar!

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği 11 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirildi. Peki 11 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

A Spor

Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:08

Kazandıran numaralar ve büyük ikramiye bilgileri Süper Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Bilet alan vatandaşlar, "Süper Loto 11 Kasım sonuç sorgulama" bağlantısını kullanarak kazanç durumlarını kontrol edebilir. Mobil uygulama ya da resmi site üzerinden yapılan sorgulamalarda kazanan numaralar anında görüntülenebiliyor. Peki, 11 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl ve nereden sorgulanır?

9 KASIM 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

9 Kasım 2025 Süper Loto kazandıran numaraları:

18-26-34-48-49-56

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin. Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

