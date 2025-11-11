Oyuncuya yakın kaynakların, birkaç Premier Lig ekibinin de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yves Bissouma ile iletişime geçtiğini söylediği aktarıldı.

Deneyimli oyuncunun önceliğinin ise bir sonraki hamlesine karar vermeden önce form kazanmak ve tekrar Tottenham'da oynamak olduğu kaydedildi.