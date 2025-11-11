Galatasaray 'bedava Bissouma'yı istiyor!
Son dakika Galatasaray haberleri: Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya çıktı. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların sezon başında da gündeme gelen Yves Bissouma'dan geçirdiği sakatlığa rağmen vazgeçmediğini yazarken, Malili futbolcuya önerilecek sözleşme süresini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 11.11.2025 - 15:21