Virtus Bologna - Anadolu Efes maçını izlemek için tıkla!

THY EuroLeague 2025 sezonu 10. hafta karşılaşmasında Virtus Bologna, sahasında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Başantrenör Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, son haftalarda yükselen performansını sürdürmek istiyor. Basketbolseverler, "Virtus Bologna Anadolu Efes maçı canlı izle" aramalarıyla bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Anadolu Efes, deplasmanda kazanarak hem moral bulmak hem de puan tablosunda üst sıralara yükselmek istiyor. Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı nasıl izlenir? Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'in 10. haftasındaki bu karşılaşma, yüksek tempolu oyunuyla nefes kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 11 Kasım 2025 Salı günü TSİ 22.30'da başlayacak.

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6