Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Safi, Kerem Aktürkoğlu transferinin detaylarına da değindi.

İŞTE HAKAN SAFİ'NİN AÇIKLAMALARI

Kerem Aktürkoğlu'nun yaşam stili benimkine benzediği için kendisini bizzat transfer etmek istedik. Anadolu'nun bağrından kopmuş bir genç olarak çok zorluklar görmüş, çok çalışmış, fırsat kollamış, önüne fırsat geldiğinde de neler yapabileceği göstermiş bir futbolcu. Ben de kendimi öyle gördüğüm için kendisine hayat yolculuğunda bizzat destek olmaya çalıştım. Onu tekrar Türk futboluna kazandırdık. Milli takımda ve Fenerbahçe'de güzel işler yaptığını görmekten çok mutlu oluyorum.