Campos Osimhen'i istiyor Enrique 'hayır' diyor!

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarı altında. Fransız basınında yer alan haberlere göre son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG'nin Stratejik Danışmanı Luis Campos, eskiden Lille'e transfer ettiği Victor Osimhen'i Fransız devine getirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. İşte detaylar...
Sezon başında Napoli'den 75 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen için transfer dedikoduları sona ermiyor.
Stratejik danışman Luis Campos yönetiminde Lille'de parlayan Nijeryalı oyuncu, forvet piyasasında yeniden adı sıkça anılan bir isim haline geldi. Bu durum, profilinin büyük hayranı olan PSG'nin sportif danışmanı Luis Campos'un ilgisini de yeniden canlandırdı.
Fransız basınında yer alan Sport'un haberine göre Portekizli yönetici, Victor Osimhen'in transferi için PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'yi ikna etmeye çalışıyor.
Campos, Nijeryalı yıldızın atletik özellikleri ve bitiriciliğini öne çıkararak onu Luis Enrique'ye birçok kez önerdi. Ancak İspanyol teknik direktör, Gonçalo Ramos'un bu rolü üstlenmiş durumda olduğunu ve yeni bir transfere ihtiyacı olmadığını aktardı.
Haberde, Enrique'nin tutumundan dolayı PSG'nin bu transferi gerçekleştirmesinin düşük bir ihtimal olarak kaldığını ve Chelsea, Barcelona, Manchester United ve Liverpool'un Osimhen için harekete geçeceği belirtildi.