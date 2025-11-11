Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da forma giyen yıldız oyuncu Leroy Sane, ülkesinde gündem olmaya devam ediyor. Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Sane hakkında açıklamalarının ardından konuşan Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus, Sky'daki köşe yazısında Nagelsmann'ı eleştirdi ve Sane'ye destek verdi. İşte o yazı... | GS Spor haberleri
Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, milli takıma çağrılan Sane hakkında açıklamalarda bulundu. Matthaus, Almanya A Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ı Leroy Sane'ye olan yaklaşımı nedeniyle eleştirdi.
Sky'da yazdığı köşe yazısında Sane'nin milli takıma dönmesinin tamamen yerinde bir karar olarak niteleyen Matthaus, Galatasaraylı yıldız futbolcuya Florian Wirtz'le aynı şekilde davranması gerektiğini savundu. İşte Matthaus'un sözleri...
"Sane'nin de tıpkı Wirtz gibi yeni kulübüne alışması gerekiyordu. Wirtz'e zaman tanıyorsak, Sane'ye neden tanımayalım?"
"Türk ligi sanıldığı kadar zayıf değil, Galatasaray bu sezon en üst düzeyde en az sekiz Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak; Liverpool ve Ajax'ı yendiler."
"Ben olsam Sane'yi asla dışarıda bırakmazdım. Bir teknik direktör olarak oyuncuma güvenmeliyim. Sadece Türkiye'ye transfer oldu diye bir futbolcu daha kötü hale gelmez."
"Bir oyuncuyu yalnızca ligine göre değerlendiremem. Eğer öyle olsaydı (provokatif bir şekilde söylüyorum) Premier Lig'de oynayan herkesin milli takımda ilk 11'de olması gerekirdi."
"Galatasaray'daki performansı, Bayern'deki dönemine benziyor. Bazen sahada hiç görünmüyor, tıpkı Frankfurt maçında olduğu gibi; ama son iki-üç maçta daha iyi bir görüntü sergiledi."