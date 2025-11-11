EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Rapyd Tel Aviv ile karşılaşıyor. Temsilcimizin ev sahibi olmasına rağmen karşılaşma Almanya'da oynanıyor. Fenerbahçe Beko-Maccabi Rapyd Tel Aviv maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

EuroLeague 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Münih kentinde Maccabi Tel Aviv karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz iki sezon boyunca Maccabi Tel Aviv'i Litvanya'da iki kez mağlup eden sarı-lacivertliler, Valencia ve Real Madrid'deki yenilgilerin ardından LDLC ASVEL'i 81-67 yenerek moral depoladı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Münih'te kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçının tarih, saat ve canlı yayın kanalı detayları haberimizde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko basketbol maçı nasıl izlenir? EuroLeague 10. hafta Fenerbahçe Beko - M.Tel Aviv maçı canlı izle bilgisi!

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'şn 10. haftasında Fenerbahçe Beko, 11 Kasım Salı günü Maccabi Tel Aviv ile SAP Garden'da karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de başladı.

ÇEYREK SKORLARI

İlk çeyrek: Fenerbahçe Beko 20-15 Maccabi Rapyd Tel Aviv

2. çeyrek: Fenerbahçe Beko 40-30 Maccabi Rapyd Tel Aviv

FENERBAHÇE BEKO TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol severler, mücadeleyi S Sport kanalından canlı olarak izleyebilecek.

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6