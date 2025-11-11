Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde ara transfer dönemiyle ilgili konuştu. Özbek, “Eksiklerimizi tamamlamak için gerekeni yapacağız” derken 26. şampiyonluk hedefini yineledi. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda ara transfer dönemi ve takımın hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"Transfer medyada tartışılmalı. Epey emek veriyoruz. Başarılı da oluyoruz. Şimdi ara transfer dönemine yaklaşıyoruz. Hocamızla, scout ekibimizle, teknik kadromuzla eksiklerimiz varsa tamamlamak için gerekeni yapacağız. Özellikle bu sene 26. şampiyonluğumuzu yakalamak, Türkiye Kupası'nı yine almak istiyoruz. Gerekeni yapacağız."

"Okan Buruk'tan bir transfer talebi var mı?"

- "Bazı şeyler Okan Hocamızla aramızda. İfade etmek doğru olmaz."