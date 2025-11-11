Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Enleri Ödülleri dağıtıldı. Yılın Golcüsü seçilen Victor Osimhen'in ödülünü almak üzere Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan sahneye davet edildi.

Eray Yazgan'ın sahneye gelmesi üzerine Sabah ve Fotomaç gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Victor Osimhen'in vatandaşı Ademola Lookman'ın devre arasında Galatasaray'a transfer olup olmayacağını sordu. Eray Yazgan ise Dursun Özbek'e dönerek, "Başkanım, daha önce bu tarz benzer bir organizasyonda bize Osimhen sorulmuştu. Şimdi ne diyelim?" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise gülerek, "Tuzağa düşme." cevabını verdi.