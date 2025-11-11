TBF, "Her Basket Bir Fidan" projesi kapsamında 1 milyon fidan dikecek

Federasyonun NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Her Basket Bir Fidan Projesi kapsamında 1.000.000 fidan dikiyoruz. Geleceğimize nefes olacak bir miras bırakmak için her basket bir fidana dönüşüyor. Geçtiğimiz sezon Türkiye'nin dört bir yanında, bütün liglerimizde atılan sayılar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında, doğada birer fidan oluyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.