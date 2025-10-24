Anadolu Efes, EuroLeague'nin 6. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Türk derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague'de 6. haftanın en dikkat çekici randevusunda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes ev sahibi avantajını kullanmaya çalışırken, Fenerbahçe Beko deplasman performansıyla iddialı. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Anadolu Efes 24-18 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 46-44 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek sonucu)

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 24 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.