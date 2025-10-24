EuroLeague'de 6. haftanın en dikkat çekici randevusunda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes ev sahibi avantajını kullanmaya çalışırken, Fenerbahçe Beko deplasman performansıyla iddialı. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI:
Anadolu Efes 24-18 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 46-44 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek sonucu)
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 24 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.