Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, sağ tarafında yaşadığı siyatik sorunu nedeniyle en az 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada yıldız oyuncunun durumu doğrulandı.

James, hazırlık döneminde henüz hiçbir maça çıkmamış ve kampın ilk antrenmanını da "kalça bölgesinde sinir tahrişi" sebebiyle kaçırmıştı. Bu bilgiyi, Lakers başantrenörü JJ Redick paylaşmıştı.

Dört kez NBA Finalleri'nin En Değerli Oyuncusu (Finals MVP) seçilen James, açıklanan süreye göre en az beş normal sezon maçını kaçıracak.