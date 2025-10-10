THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Normal sezonun 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı 10 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar ise 2 mücadelede de parkeden yenilgiyle ayrıldı.

21. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, Euroleague'de bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 13 kez galip gelirken, Sırp takımı ise 7 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maçı konuk ekip 76-57'lik skorla kazanırken, Belgrad'da ise kazanan 96-91'lik skorla Fenerbahçe oldu.

12'DE 11 YAPTI

Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe, evinde oynadığı maçlarda parkeden üstün ayrılıyor. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri bu organizasyonda evinde oynadığı son 12 maçın 11'inde galibiyete uzandı. Söz konusu süreçte 10 maç normal sezon, 2 karşılaşma ise play-off serisinde yapıldı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 88.5 sayı, 8.0 hücum - 26.5 savunma ribaundları ve 18.5 asist ortalamalarıyla oynarken; Kızılyıldız ise 85.0 sayı, 10.5 hücum - 19.0 savunma ribaundları ve 16.5 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin, Sırp ekibinde Jordan Nwora 23.0 sayı ortalamaları ile ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde 3 sayılık atışlarda Devon Hall 83.3'lük yüzdeyle oynarken, kırmızı-beyazlılarda Nikola Kalinic yüzde 75'lik ortalama yakaladı.