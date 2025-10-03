Anadolu Efes – Hapoel Tel Aviv EuroLeague 2. maçında karşı karşıya geldi
Podgorica'daki Moraca Spor Salonu'nda oynanan kritik maçtan temsilcimiz Anadolu Efes parkeden 87-81 mağlup ayrıldı.
PERİYOT SONUÇLARI: ANADOLU EFES 22-21 HAPOEL TEL AVIV | 1. PERİYOT SONUCU ANADOLU EFES 46-35 HAPOEL TEL AVIV | 2. PERİYOT SONUCU ANADOLU EFES 59-61 HAPOEL TEL AVIV | 3. PERİYOT SONUCU
