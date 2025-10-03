Osasuna - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 8. hafta maçlarıyla sürüyor. Osasuna, evinde Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Osasuna - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 8. hafta maçında Osasuna, evinde Getafe'yi ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osasuna - Getafe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Osasuna - Getafe maçı 3 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osasuna - Getafe MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Rosier, Torro, Moncayola, Bretones; Gomez, Budimir, Munoz

Getafe: Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso