Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalar yaptı.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Zor bir maç olacak. Rakibin bulunduğu durum onların duygusunu arttıracak. O duygunun altında kalmamak gerek. En güçlü tarafları, geçiş hücumları. Ciddi başarıları var. Dikkatli olmak gerek. Büyük ihtimalle topla biz daha fazla oynayacağız ama hızlı geçişler olursa istemediğimiz görüntüler olabilir. İstek ve arzu olmalı, bu bizi bir noktaya taşıyacak."

"Olaigbe'nin yedek başlamasında birçok sebep var. Taktik yönden de etkisi var. Ön bloktaki oyuncuların performansındaki iniş ve çıkışlar oldu. Rekabet de önemli. Oyunculara bir mevki de bulmak gerek. Orta alanda da aynı. Çok iyi durumda değiliz ama iyi durumdayız. Bouchouari'nin dönüşüyle orta alanda rotasyon gücü artacak. Lig uzun bir maraton. Bugün için en önemlisi şey kazanmak.