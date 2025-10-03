Bournemouth - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de yeni sezon heyecanı 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Bournemouth, evinde Fulham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bournemouth - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth - Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bournemouth - Fulham maçı 3 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bournemouth - Fulham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; Traore