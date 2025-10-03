Hoffenheim - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Hoffenheim, evinde Köln'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hoffenheim - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Hoffenheim, evinde Köln'ü ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - Köln MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Köln maçı 3 Ekim Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim - Köln MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Chaves, Bernardo; Avdullahu, Tohumcu; Prass, Kramaric, Toure; Asllani

Köln: Schwabe; Schmied, Martel, Hubers; Sebulonsen, Johannesson, Krauss, Kaminski, Maina; Thielmann, Ache