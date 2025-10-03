Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Okay Yokuşlu maç sonu açıklamalar yaptı.

İşte o sözler:

Kendi sahamızda galip gelmemiz gereken bir maçtı. O arzu ve coşkuyla başladık. Golü bulmamız da iyi oldu. Tabii ilk yarı bazen istenmedik pas hataları oldu. Bunu devre arasında da konuştuk. İkinci yarıya çok daha iyi başladık. Nitekim golleri de bulduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bütün arkadaşlarımın, teknik ekibin yüreğine sağlık.

Bu tarz maçlarda ilk golün önemi büyük. Çünkü maçın kilidini açıyorsunuz. Bu da bana nasip oldu. Takıma bu şekilde yardım ettiğim için mutlu oldum açıkçası. Tim ile ligin başından beri beraber oynadık ama geçen hafta Oulai gerçekten inanılmaz oynadı. Gerçekten çok iyi performans sergiledi.

Aynı şekilde Ozan öyle, Muçi öyle. Herkes elinden geleni yapıyor. Kim oynarsa oynasın, takıma fayda sağlamaya çalışıyor. Bu da takımımız için iyi tabii ki.