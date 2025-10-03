Galatasaray – Beşiktaş derbisi öncesi muhtemel 11’ler açıklandı. Peki derbide hangi futbolcular sahaya çıkacak? Galatasaray’da Osimhen kadroda yer alacak mı, yoksa sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek mi? Beşiktaş’ta Jota Silva ve Rafa Silva gibi yıldızların performansı taraftara umut verecek mi? İşte dev derbi öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri!

Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11 belli oldu mu? Süper Lig'in dev mücadelesi Galatasaray – Beşiktaş maçı öncesi futbolseverlerin en merak ettiği soru hangi oyuncuların sahada olacağı oluyor. Galatasaray hangi isimlerle sahaya çıkacak, Beşiktaş'ın ilk 11'i nasıl şekillenecek? Orta sahada Torreira ve Ndidi karşı karşıya gelecek mi? Derbi öncesi teknik direktörlerin tercihleri ve sahada olması beklenen yıldızlar merak ediliyor. İki ezeli rakibin sahaya çıkacağı muhtemel kadrolar derbi öncesinde büyük heyecan yaratıyor. Peki, Osimhen, Abraham, Rafa Silva, Torreira kadroda mı? Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

GAŞATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper, Icardi

Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Jota Silva