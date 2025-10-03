Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Serie A

Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Serie A

İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Hellas Verona, evinde Sassuolo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?